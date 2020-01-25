مرشح لرئاسة الوزراء يعلق على التطورات الأخيرة ويوجه رسالة لحكومة عبد المهدي

2020/01/25 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

علق المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة، محمد توفيق علاوي، السبت 25 كانون الثاني 2020، على التطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهرات، فيما وجه طلباً للحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال علاوي في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، "نطالب الحكومة المستقيلة بحماية المتظاهرين ومنع العنف وايقاف جميع اساليب القمع بحق ابناء العراق الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة كفئة شبابية ناضجة ومسالمة كفى عنفاً وكفى استرخاص لدماء العراقيين".

وأضاف، "احترموا المواطن ورأيه، واحترموا دم الشهداء، فان العراق وشعبه اكبر من الجميع".

بغداد اليوم - متابعة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت 25 كانون الثاني 2020، بيانا بشأن منع واشنطن مواطنين إيرانيين اثنين، أحدهما يحمل لقب "سليماني"، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن" قوات الأم

بغداد اليوم- بغداد

شهدت ساحة التحرير، توافد المزيد من المتظاهرين بعد نداءات طالبتهم بالحضور .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين اعادوا الانتشار بساحة الخلاني وجسر السنك، فضلا عن التوسع باتجاه ساحة الوثبة.

واضاف أن الساحة شهدت توافد اعد

بغداد اليوم-بغداد

توافد المئات من المتظاهرين، السبت (25 كانون الثاني، 2020) إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، ونصب سرادق اعتصام جديدة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق توافد اعداد كبيرة الى ساحة التحرير، ونصب سرادق اعتصام جديدة، بعد عم

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