بالفيديو.. سائق سيارة ابو مهدي المهندس في حرم الإمام الرضا (ع)

2020/01/25 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الموقع الرسمي لحركة النجباء مقطع فيديو للشهيد الشاب العراقي محمد الشيباني الذي كان سائق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس اثنا...

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