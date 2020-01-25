2020/01/25 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الثالثة لـ”يوم القضاء العراقي”.. زيدان: سنؤدي المهام بكل أمانة بعيداً عن أي اعتبار غير دستوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

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