بالصور.. توافد المتظاهرين على ساحة الاعتصام الرئيسية في الديوانية

2020/01/25 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد المئات من متظاهري محافظة الديوانية، اليوم السبت، على ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة، ردا على هجمات القوات الامنية التي طالت المتظاهرين في عدد من المحافظات.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من المتظاهرين توافدوا ولا زالوا يتوافدون على ساحة الساعة، ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الديوانية.واضاف ان هذا التوافد يأتي من اجل التأكيد على استمرارهم بالاعتصام، تحدياً للهجمات العنيفة التي شنتها القوات الأمنية على المتظاهرين في بغداد والبصرة وذي قار، لفض الاعتصامات بالقوة.

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