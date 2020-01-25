2020/01/25 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت قيادة عمليات الرافدين، اليوم السبت، قطعاتها بإعادة الانتشار في المحافظات التي شهدت انسحاب المتظاهرين.وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه ، وجهنا بـ”إعادة انتشار القوات الأمنية داخل المناطق التي انسحب منها المتظاهرون”، لافتاً الى أن”القوات الأمنية لن تسمح بقطع الطرق أو حرق الإطارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات الرافدين توجه قطعاتها بإعادة الانتشار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات الرافدين توجه قطعاتها بإعادة الانتشار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).