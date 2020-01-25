شاهد: قوة امنية تحاول فض اعتصام ذي قار بالقوة.. هل ستعاد “مجزرة جميل الشمري”؟

2020/01/25 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصلت قوة امنية كبيرة الى معقل معتصمي محافظة ذي قار على الطريق الدولي، فيما باشرت بفتح الرصاص الحي والقنابلة المسيلة للدموع لفض الاعتصام هناك.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، وصول قوة امنية كبيرة تستقل عجلات عسكرية، فتحت النار والقنابل الدخانية على معتصمي الدولي في ذي قار، فيما تفرقت جموع المعتصمين […]

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