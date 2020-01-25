دعوة عاجلة من زعيم قبيلة بني مالك في البصرة إلى المتظاهرين لـ”اجتماع مغلق”

2020/01/25 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا زعيم قبيلة بني مالك الشيخ ضرغام المالكي، المتظاهرين والناشطين في البصرة الى اجتماع عاجل ومغلق، في ديوان القبيلة، على خلفية الاعتداء الذي طال ساحة الاعتصام في البصرة وحرق الخيم واعتقال المتظاهرين.ونشر الشيخ ضرغام المالكي، تدوينة تابعتها “يس عراق”، دعوة عاجلة إلى جميع الناشطين وممثلي ساحات الاعتصام في البصرة وشمال البصرة، […]

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