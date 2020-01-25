الفنان “محمد رمضان” عن زوجته : “أكبر رزق فى الحياة”

2020/01/25 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وجه الفنان المصري محمد رمضان ، رسالة رومانسية لزوجته ، معربا عن حبها لها ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشر رمضان ، صورة تجمعه بزوجته وعلق علي الصورة قائلا: ” أكبر رزق فى الحياة هو إنك تتجوز اللى بتحبها، والرزق الأكبر إنها تكون بتحبك أكتر من نفسها، ربنا […]

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