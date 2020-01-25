شاهد : الفنانة “زينة” تستعرض صورا لها فى بداياتها.. هل تغيرت ملامحها ؟

2020/01/25 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إستعادت الفنانة المصرية زينة ، ذكرياتها مع بداية مشوارها الفني، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشرت زينة ، مجموعة صور لها كانت على غلاف مجلة “سيداتي سادتي” ، وعلقت قائلة: ” الصور دي كان عندي ١٦ سنه كنت لسه مامثلتش بس كان جاري اكتشافي ، كنت هاعمل فيلم اسمه […]

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