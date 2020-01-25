علاوي: مشروع الاصلاح قرار شعب لن توقفه السلطة بقمعها أو باتفاقاتها المذلّة

2020/01/25 | 17:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان مشروع الاصلاح قرار شعب لن توقفه السلطة.وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر ان “مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الارهاب او قمع السلطة أو … Readmore

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