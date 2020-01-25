وزارة الخارجية توضح حقيقة بيع ارض بموقع السفارة العراقية بواشنطن

2020/01/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، السبت 25 كانون الثاني 2020، توضيحا بشأن الانباء عن بيع ارض بموقع السفارة العراقية في واشنطن.

وقالت المتحدث باسم الخاريجة احمد الصحاف، في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت خبراً مفاده: قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تُقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، واشترت بدلاً عنها أرضاً بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر".

وأضاف، أنه "في هذا الشأن تنفي الوزارة هذه الأخبار نفياً قاطعاً، وتُؤكّد أنَّ مُمتلكات العراق في الخارج التي تُقيم عليها بعثاتنا باقية كما هي ومن دون أيّ تغيير، ولم تقُم ببيع أيّ عقار، أو مبنى من تلك المُمتلكات، بل أنّها مع الجهات العراقيّة ذات الاختصاص تتولى المُتابَعة، والتنسيق للحفاظ على جميع مُمتلكات العراق في الخارج".

ودعا، الجميع إلى "توخّي الصِحّة، والدقّة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسميّة؛ حفاظاً على سُمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجيّ، والتي تحرص أشدّ الحرص على رعاية مصالح العراق، والعراقيين المُقيمين في الخارج".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق، خبراً عن قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض بموقع السفارة العراقية لدى واشنطن، واشترت بدلاً عنها أرضاً بعيدة عن مركز المدينة.

بغداد اليوم-بغداد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، السبت (25 كانون الثاني 2020) إن الوضع خطير وإن فيروس كورونا ينتشر بسرعة.

وذكرت وسائل اعلام، أن "الرئيس الصيني يقول إن الوضع خطير وإن فيروس كورونا ينتشر بسرعة".

ويأتي ذلك بعد اجتماع

بغداد اليوم - متابعة

علق المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة، محمد توفيق علاوي، السبت 25 كانون الثاني 2020، على التطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهرات، فيما وجه طلباً للحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي.

وقا

بغداد اليوم - متابعة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت 25 كانون الثاني 2020، بيانا بشأن منع واشنطن مواطنين إيرانيين اثنين، أحدهما يحمل لقب "سليماني"، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن" قوات الأم

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