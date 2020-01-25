2020/01/25 | 17:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات الرافدين: لن نسمح بقطع الطرق والاساءة للمواطنين تحت اي مسمى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين: لن نسمح بقطع الطرق والاساءة للمواطنين تحت اي مسمى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين: لن نسمح بقطع الطرق والاساءة للمواطنين تحت اي مسمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).