إعلان حالة طوارئ في هونغ كونغ بسبب فيروس “كورونا”

2020/01/25 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت سلطات هونغ كونغ السبت، حالة الطوارئ في عموم المقاطعة ذاتية الحكم في الصين، على خلفية تفشي فيروس “كورونا” الذي أودى بحياة 41 شخصا، في البلاد.ونقل موقع “هونغ كونغ فري برس” الإخباري عن الرئيسة التنفيذية للمقاطعة كاري لام، قولها في مؤتمر صحفي: “أعلن اليوم رفع مستوى الاستجابة(للفيروس) إلى المستوى الطارئ”.[…]

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