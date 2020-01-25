إثر فايروس كورونا .. العراق يجلي طلبته من منطقة أوهان الصينية

2020/01/25 | 17:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، السبت، أن وزارة الخارجية العراقية تتابع أوضاع الطلبة الع...

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