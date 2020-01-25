القوات الأمنية في ذي قار تستعيد السيطرة على الطريق الدولي وإعادة افتتاحه أمام حركة العجلات

2020/01/25 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية، استعادت السيطرة على الطريق الدولي في محافظة ذي قار.وقالت وسائل إعلام محلية تابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “القوات الامنية استعادت السيطرة على الطريق الدولي في محافظة ذي قار”.

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