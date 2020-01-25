2020/01/25 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، العاصمة الايطالية روما عائداً الى بغداد بعد اختتام زيارته القصيرة التي التقى خلالها قداسة البابا وكبار المسؤولي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: بعد لقائه الرئيس الايطالي والبابا.. صالح يعود لبغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: بعد لقائه الرئيس الايطالي والبابا.. صالح يعود لبغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).