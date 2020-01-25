جعفر المظفر - عبدالخالق .. حينما يكون الزهد مثلبة سياسية وليس إمتياز*

2020/01/25 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر إن كثيرا من محبي عبدالخالق السامرائي غالبا ما يتحدثون عن عبدالخالق الشخص بدلا من عبدالخالق المشروع.إنهم يحكون قصصا عن زهده وتجرده ونكرانه لذاته بالطريقة التي تصوره راهبا.والذي أعتقد به هنا أن حديثا عن هذه الشاكلة, وإن هو إستند على محبة صادقة لشخص السامرائي وعن إعجاب به, إلا أنه يساهم بالنتيجة بتشويه صورة عبدالخالق المفكر العضوي والقائد السياسي الذي يجب أن يكون بعيدا تماما عن فكر وسلوك الراهب وال......

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