2020/01/25 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيتم إرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن، حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة بترتيب الإجراءات لذلك.وحصلت الحكومة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على موافقة السلطات الصينية على عملية الإخلاء من المدينة التي فرض عليها حجر صحي.وتتواصل سفارة المملكة في بكين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك عبدالله يأمر بإخلاء الأردنيين في ووهان الصينية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك عبدالله يأمر بإخلاء الأردنيين في ووهان الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).