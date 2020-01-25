مسؤول أمني: القوات الأمنية ستعيد فتح جسر السنك عصر اليوم

2020/01/25 | 17:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة محمد حميد البياتي، السبت، أن الأجهزة الأمنية ستفتتح جسر السنك وسط بغداد عصر اليوم.

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