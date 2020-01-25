بالصور.. إعادة فتح جسر فهد في منطقة البطحاء بالناصرية أمام حركة المركبات وانسحاب المتظاهرين

2020/01/25 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت القوات الامنية، اليوم السبت، فتح جسر فهد في مدينة الناصرية امام حركة الشاحنات والمركبات الصغيرة.وطبقا لشهود عيان، فأن القوات الأمنية، استعادت السيطرة على الطريق الدولي في محافظة ذي قار من جهة جسر فهد الشرشاب بعد انسحاب المعتصمين عليه منذ الاثنين الماضي”.

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