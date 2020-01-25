الفتح: تسمية رئيس الوزراء ستحسم خلال موعد أقصاه صباح الغد

2020/01/25 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح، ان مرشح رئاسة الوزراء سيعلن عنه مساء اليوم او صباح الغد.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح، إن المفصل الأخير المهم هو تسمية رئيس الوزراء على أن يكون شخصية غير جدلية تتمكن من القضاء على الاحتقان الموجود بين المتظاهرين والحكومة وتحتويهم وتحقق مطالبهم، وهو النقطة الأهم بالنسبة للشعب، لافتا الى أن رئيس الجمهورية سيعلن اسم المرشح لرئاسة الحكومة مساء اليوم او صباح غد الأحد تلبية لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية.

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