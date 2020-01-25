2020/01/25 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 قتلى وعشرات الجرحى بارتفاع حصيلة الضحايا بصفوف المحتجين في العراق

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