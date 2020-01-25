ما هو شرط التيار الصدري للعودة الى ساحات التظاهر في العراق؟

2020/01/25 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، السبت (25 كانون الثاني، 2020) على امكانية عودة انصار التيار، بزعامة مقتدى الصدر، الى ساحات التظاهر والاعتصام خلال الساعات والايام المقبلة.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، ان "عودة انصار التيار الصدري، أمر يتعلق بزعيم التيار مقتدى الصدر، فهو عندما يجد ان هناك حاجة وضرورة للتظاهرة، فبكل تأكيد سيتظاهر، ويدعو الشعب العراقي الى التظاهر ويدعمهم، وهذا وفق مصلحة العراق".

وبين ان "التيار الصدري لم يترك التظاهرات يوماً، فكل ما تكون هناك حاجة ومصلحة للضغط على الحكومة او الجهات الخارجية او الداخلية، نجد ان هناك تحركا قويا من انصار التيار الصدري".

وأضاف الزاملي ان "هناك مدونين وشخصيات سياسية حاولت ان تعزل التيار الصدري وزعميه مقتدى الصدر، الذي هو حامي وراعي للتظاهرات، ومقوٍ لها من خلال الدعم لها بالتواجد والأطعمة والخيم والحماية وغيرها، وهؤلاء حاولوا التشكيك بالصدر ونواياه".

وتابع القيادي في التيار الصدري انه "كان المفترض على المتظاهرين السلميين، يكون لهم موقف امام هؤلاء، خصوصاً مع وجود هجمة شرسة على التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر".

وختم الزاملي قوله انه " من غير المستبعد عودة التيار الصدري بقوة لساحات التظاهرة، فهذا أمر عائد الى الصدر والى حسن نوايا المتظاهرين، فعند ما يكون توجهم وطني وداعم للعراق ويفرزوا المستقلين عن النفعيين، سيكون الصدر داعما وبقوة للتظاهرات والمتظاهرين".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الزاملي، عن أسباب انسحاب انصار التيار الصدري من ساحات التظاهر، مبيناً أن تغريدات زعيم التيار مقتدى الصدر دفعت إلى انسحاب أتباعه من الساحات.

وقال الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكثير من سرايا السلام وأتباع التيار الصدري وأصحاب الدعم اللوجستي وخيم تقديم المؤونة والغذاء عندما يرون السيد الصدر غير داعم للتظاهرات، فحتماً سيبدؤون بالانسحاب من ساحات التظاهر"، مؤكداً أن "تغريدة الصدر الأخيرة فيها عتب على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات".

وأشار الزاملي الى أن "الصدر أكد أنه سوف لا يتدخل بالتظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب، حتى يراعوا مصير العراق، ما يعني أنه من الان لن يتدخل بالمتظاهرين حتى يراعوا مصلحة العراق".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وجه، الجمعة (24 كانون الثاني، 2020) عتباً لمتظاهري التحرير، فيما أعلن براءته من كل سياسي يقف بوجه تشكيل حكومة قوية ومستقلة.

وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: "أني لأبدي أسفي وعتبي على من شكك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات ممن كنت مساندا لهم بعد الله، وكنت أظنهم سندا لي وللعراق".

واعرب الصدر عن غضبه وبراءته "من كل سياسي يحاول تأخير عجلة التقدم، بتشكيل حكومة قوية مستقلة ذات سيادة ووطنية، ونزاهة وكفاءة تبعد عنا الاحتلال والتدخلات الخارجية أجمع".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، السبت 25 كانون الثاني 2020، توضيحا بشأن الانباء عن بيع ارض بموقع السفارة العراقية في واشنطن.

وقالت المتحدث باسم الخاريجة احمد الصحاف، في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت خبراً مفا

بغداد اليوم-بغداد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، السبت (25 كانون الثاني 2020) إن الوضع خطير وإن فيروس كورونا ينتشر بسرعة.

وذكرت وسائل اعلام، أن "الرئيس الصيني يقول إن الوضع خطير وإن فيروس كورونا ينتشر بسرعة".

ويأتي ذلك بعد اجتماع

بغداد اليوم - متابعة

علق المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة، محمد توفيق علاوي، السبت 25 كانون الثاني 2020، على التطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر، فيما وجه طلباً للحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ما هو شرط التيار الصدري للعودة الى ساحات التظاهر في العراق؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ما هو شرط التيار الصدري للعودة الى ساحات التظاهر في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).