شاهد.. متظاهرو التحرير يهتفون ضد مقتدى الصدر بعبارته المشهورة

2020/01/25 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردد العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم السبت، هتافات ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قرر امس عبر تويتر رفع دعمه لساحات التظاهرات.

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