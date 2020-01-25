وزارة الخارجية تصدر بيانًا بشأن أنباء بيع أرض بموقع السفارة العراقية بواشنطن

2020/01/25 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، توضيحا بشأن الانباء عن بيع ارض بموقع السفارة العراقية في واشنطن.وقالت المتحدث باسم الخاريجة احمد الصحاف، في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت خبراً مفاده: قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تُقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، واشترت بدلاً عنها أرضاً بعيدة […]

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