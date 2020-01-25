العتبة العباسية تنفي نصبها خيما في ساحات التظاهر

2020/01/25 | 17:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، اليوم السبت ، ان لا صحة للانباء المتداولة اليوم حول نصب العتبة المقدسة عدد من الخيام في ساحات التظاهر في...

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