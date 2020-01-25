بالصور.. العراق يقدم

2020/01/25 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادسادت اجواء من المحبة وتبادل للشكر والتقدير بين الاتحادين العراقي والكويتي لكرة اليد ، عقب قيام المنتخب الوطني العراقي برفع شعارات الثناء والاشادة بدور الاتحاد الكويتي في حسن تنظيم بطولة اسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم .ورفع لاعبوا المنتخب الوطني العراقي قبل مباراتهم امام هونغ كونغ في الجولة الاخيرة التي اقيمت اليوم السبت شعارات كتب فيها باللغتين العربية والانكليزية "شكراً للكويت ".وبعد نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب العراقي بفارق كبير ، رد الاتحاد الكويتي لكرة اليد على المنتخب العراقي عبر صفحته بموقع تويتر، قائلاً " الى الإتحاد العراقي لكرة اليد ،شكراً لكم أيضا على هذه البادرة الطيبة ،نحن لم نقم الا بالواجب".يذكر ان المنتخب الوطني العراقي حصل على المركز التاسع في بطولة اسيا رغم فوزه بـ(5) مباريات وخسارته في مباراتين فقط وبفارق هدف واحد امام الامارات والكويت .

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