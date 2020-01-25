ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات الناصرية الى 3 شهداء وعشرات الجرحى

2020/01/25 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات الناصرية الى ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى بعد محاولة القوات الامنية لفض التظاهرات.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "القوات الامنية حاولت تفريق المتظاهرين السلميين باستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما ادى الى استشهاد ثلاثة واصابة العشرات".وأضاف "تستمر قوات مكافحة الشغب الى الان باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع".

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