الرئيس الصيني: الوضع خطير وبكين تستطيع الانتصار على الكورونا

2020/01/25 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أقرّ الرئيس شي جين بينغ، اليوم السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي “كورونا”، الذي أودى بحياة 41 شخصا “يتسارع”، ويضع الصين في “وضع خطير”، حسبما نقلت “فرانس برس”.وأكدّ شي جين بينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن الصين يمكنها “الانتصار في المعركة” ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب […]

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