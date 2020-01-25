حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات

2020/01/25 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، ان وزارة الدفاع تبذل التعاون مع قطاع صناعة السيارات، وهي مستعدة لسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب بعدم تنفيذ التزاماتهم في هذا القطاع.وفي حديثه عن وتيرة التعاون بين القوات المسلحة وشركات صناعة السيارات في ايران، قال العميد امير حاتمي: ان قطاع صناعة […]

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