صور : “عمرو دياب” يحقق أعلي حضور جماهيري بحفله فى ميديا سيتي دبي

2020/01/25 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الهضبة عمرو دياب أمس حفلاً غنائى، الأضخم فى ميديا سيتى دبى، ويعد الحفل الأول لعمرو دياب فى دبى مع انطلاق العام الجديد، وشهد حضوراً جماهيريا غير مسبوق ، وغنى الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور .وكشف عمرو دياب خلال الحفل ، عن أحدث أغنياته بعنوان “عم […]

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