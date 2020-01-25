هوليوود تستعد لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.. 2 فبراير المقبل

2020/01/25 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار ، فى بيانا رسميا لها عن تفاصيل حفل توزيع جوائز الأوسكار ، وجاء فى البيان :” لضمان السلامة العامة ودعم استراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام ، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول […]

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