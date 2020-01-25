ميلان يخطف نقاط بريشيا بهدف ريبيتش

2020/01/25 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتزع فريق ميلان فوزا صعبا من مضيفه بريشيا 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنتي ريبتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.



ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

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