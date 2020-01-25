صور: ايفانكا ترامب في قاعدة عين الاسد بزيارة غير معلنة

2020/01/25 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت وسائل اعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لزيارة ايفانكا ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لقاعدة عين الاسد في الانبار.وتأتي هذه الزيارة، وسط الحديث عن تزايد ظهور اصابات في صفوف الجيش الامريكي وظهور مضاعفات ارتجاج في الدماغ على خلفية الضربة الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الايراني ردا على مقتل قائد […]

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