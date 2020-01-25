استنفار في النجف وشوارع المحافظة تغصّ بالمحتجين بعد أحداث البصرة وبغداد.. صور

2020/01/25 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من اهالي مدينة النجف، اليوم السبت، الى ساحات التظاهر بعد الاحداث التي جرت في ساحات اعتصام العاصمة بغداد ومدينة البصرة وما رافقها من عنف للأجهزة الأمنية التي حرقت بعض الخيام وازالت الكتل الكونكريتية واعتقلت عددا من المتظاهرين.

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