خبراء يتوقعون مقتل 65 مليون شخص بكورونا

2020/01/25 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توقع خبراء صحة أمريكيون، أن يقتل فيروس كورونا الجديد، الذى انتشر فى الصين مؤخرًا، قرابة عشرات الملايين من الناس فى العالم خلال عام ونصف العام، وفى تحذير مثير للقلق، توقع خبراء صحة أمريكيون بارزون، قبل 3 أشهر من تفشى “فيروس كورونا” فى الصين، أن يقتل الفيروس قرابة 65 مليون شخص فى العالم.هذا […]

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