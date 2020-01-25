بالفيديو.. متظاهرون يوثقون لحظات “القمع” على الطريق الدولي في الناصرية

2020/01/25 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق متظاهرون، اليوم السبت، لحظات قيام القوات الامنية بقمع التظاهرات على الطريق الدولي بمدينة الناصرية وبالتحديد على جسر فهد الذي يربط ذي قار ببغداد والبصرة.

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