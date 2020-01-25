العراق يعلن خلوه من كورونا

2020/01/25 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد العراق، السبت، خلوه من أي إصابة بمرض كورونا.وأكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان، اليوم، ان جميع الوافدين للبلاد من الدول التي انتشر فيها المرض لا توجد بينهم حالة وبائيةويخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.وقالت الوزارة: إن العراقَ خالٍ تماماً لغاية الآن من أيّ إصابة بمرض كورونا، مشيرة إلى أن المركز […]

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