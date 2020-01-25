“Bad Boys 3” للنجم “ويل سميث” يتصدر شباك التذاكر العالمي.. بهذه الإيرادات

2020/01/25 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حقق فيلم Bad boys for life بعد مرور أيام قليلة على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية ، إيرادات كبيره جعلته يتصدر شباك التذاكر عالميا.بلغت حصيلة الفيلم الكلية بشباك التذاكر العالمي حتى الآن 125.6 مليون دولار، حصد منها 86.6 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي وجمع قرابة 39 مليون دولار في السوق الأجنبية، وتقدر […]

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