ضباب وصقيع وثلوج.. موجة برد تقتحم أجواء العراق بدرجات “صفرية”

2020/01/25 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، إن الجبهة الهوائية القطبية الباردة ستنتهي اليوم، فيما حذر من تدني...

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