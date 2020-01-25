بلاسخارت تشن هجوماً عنيفاً على السلطة في العراق: يجب خدمة الناس بدل اضطهادهم وقتلهم

2020/01/25 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم السبت، إن عدم المساءلة وعدم التساهل لا يستحقان آمال العراقيين ، التي تم التعبير عنها بشجاعة لمدة أربعة أشهر حتى الآن.وكتبت بلاسخارت في تغريدة لها على تويتر” أن عدد القتلى والإصابات مستمر في الارتفاع ، وستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم […]

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