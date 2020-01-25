العتبة الحسينية المقدسة تنفي نصبها خيم في ساحات التظاهر

2020/01/25 | 18:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة اليوم السبت انه لاصحة للانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نصبها عدد من الخيام في ساحات التظاهر وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظات.وقال […]

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