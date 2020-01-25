2020/01/25 | 18:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نود ان نوضح لكم ان شرطة ذي قار وقيادة العمليات ” وبالاتفاق مع الدكتور علاء الركابي وعدد من المتظاهرين السلميين، تم الاتفاق على فتح طريق بديل لمرور الحالات الطارئة بدلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من شرطة ذي قار) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من شرطة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).