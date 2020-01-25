بعد حرق الخيام.. متظاهرو البصرة يتجمعون مجددا في ساحة الاعتصام المركزي وسط المحافظة.. صور

2020/01/25 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود المئات من اهالي مدينة البصرة، اليوم السبت، التجمع في ساحة الاعتصام المركزي وسط المحافظة بعد ان قامت قوات الصدمة التابعة لوزارة الداخلية بحرق خيامهم واعتقال عدد من المتظاهرين فجر اليوم .

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