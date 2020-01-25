2020/01/25 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ظريف يعلن استعداد ايران لارسال المساعدات اللازمة لمنكوبي الزلزال في تركيا اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استعداد ايران لارسال المساعدات الانسانية اللازمة لمنكوبي الزلزال في تركيا.وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاووش اوغلو اليوم السبت، اعرب ظريف عن تعاطفه ومواساته مع الحكومة والشعب التركي وذوي الضحايا، معلنا استعداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الايراني يعلن استعداد بلاده لارسال المساعدات اللازمة لمنكوبي زلزال تركيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الايراني يعلن استعداد بلاده لارسال المساعدات اللازمة لمنكوبي زلزال تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).