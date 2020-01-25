الرئيس الصيني: نحن بخطر.. كورونا ينتشر بسرعة

2020/01/25 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعا لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس “كورونا” في البلاد.وقال الرئيس الصيني خلال الاجتماع الذي عقد خلال عطلة السنة القمرية الجديدة إن البلاد تواجه “وضعا خطيرا” حيث أن فيروس كورونا “ينتشر بشكل سريع”.وذكر تقرير التلفزيون الرسمي أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في […]

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