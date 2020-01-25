الخارجية ترد على انباء بيع ارض السفارة العراقية في واشنطن

2020/01/25 | 18:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت وزارة الخارجية، على انباء بيعها قطعة الأرض التي تقيم عليها السفارة العراقية لدى واشنطن.

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