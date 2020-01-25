صحة البصرة تنفي تسجيل أية حالات إصابة بفايروس “كورونا” وتؤكد اتخاذها إجراءات وقائية

2020/01/25 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أية حالة للإصابة بفايروس كورونا او الاشتباه بها، مؤكدة اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة لحماية الموطنين من هذا المرض.وذكر اعلام دائرة صحة البصرة في بيان، إن “الإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من المرض تمثلت بفحص اولي لاي مواطن قادم من جمهورية الصين سواء كان […]

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