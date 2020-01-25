العبادي يغرد: الشعب لن يتراجع عن الاصلاح

2020/01/25 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، السبت (25 كانون الثاني 2020) أن الشعب لن يتراجع عن الإصلاح.

وقال العبادي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الشعب الذي أعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه، لن يتراجع عن الاصلاح مهما كلف الامر".

وأضاف، أن "هؤلاء الذين وهبوا ارواحهم للحياة لن يموتوا"، مشيرا الى أن "هذا الوطن الذي علم الانسانية الحضارة، ولقّن الغزاة دروسا في الوطنية والسيادة سيكون النصر حليفه، ولن يفلح القمع ولا الظلم حيث اتى".

وأدلت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم، بتعليق "غاضب" على التطورات الأخيرة في البلاد.

وقالت بلاسخارت، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "عدم مساءلة المتورطين بقتل العراقيين وعدم التساهل مع من يعبر عن رأيه بشجاعة منذ 4 أشهر وحتى الآن، لا يحققان ما آمل به العراقيون، في حين أن عدد القتلى والإصابات مستمر في الارتفاع".

ورأى أن "الخطوات المتخذة ستبقى حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل"، مشددة على "خدمة الناس وحمايتهم، وليس الاضطهاد بعنف".

بغداد اليوم - بغداد

عقدت رئاسة تحالف سائرون، السبت 25 كانون الثاني 2020، اجتماعا لمناقشة البيان الذي اصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن التظاهرة المليونية، فيما أعلنت عن 4 نقاط لتحقيق ذلك.

وقال التحالف في بيان، إنه "استجابة لبي

بغداد اليوم-بغداد

أدلت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، السبت (25 كانون الثاني 2020) بتعليق "غاضب" على التطورات الأخيرة في البلاد.

وقالت بلاسخارت، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "عدم مساءلة المتورطين بقتل العراقيين و

بغداد اليوم- ديالى

كشفت عضو كتلة الفتح النائب انتصار الموسوي، السبت (25 كانون الثاني 2020) عن حقيقة اتفاق القوى الشيعية على منح شخصية سياسية تقليدية منصب رئيس الوزراء والحيلولة دون وصول شخصية شابة للمنصب لسبب مهم.

وقالت الموسوي في حديث لـ(بغداد

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