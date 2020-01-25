نائب يطالب القوات الامنية بعدم التورط بجرائم القتل ويؤكد: هذه الحكومة زائلة

2020/01/25 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب، احمد الجبوري، اليوم السبت، القوات الامنية بعدم تورطها بجرائم القتل، فيما اكد على زوال هذه الحكومة الحالية.وقال الجبوري في تغريدة له، القادة الأمنيين وكافة الضباط والمراتب في […]

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